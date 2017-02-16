Абульфас Гараев: Азербайджан намерен привлекать больше туристов из Турции

Стамбул. 16 февраля. REPORT.AZ/ Связи между Азербайджаном и Турцией находятся на очень высоком уровне и неправильно было бы пытаться вместить их в какие-либо рамки. Мы заинтересованы в привлечении большего количества туристов из Турции в Азербайджан.

Об этом сказал турецкому корреспонденту Report министр культуры и туризма Абульфас Гараев.

Министр подчеркнул, что в связи с этим разрабатываются специальные программы, проводятся переговоры с компаниями, рекламные кампании: “Сегодня Азербайджан занимает особое место на туристической карте мира. Надо вести работы для развития в этом направлении”.

А.Гараев также поделился мыслями о Международном туристическом форуме в Стамбуле, в котором принимает участие. Он отметил, что форум – один из престижных событий региона: “Азербайджан активно демонстрирует свою позицию на форуме. В рамках форума запланировано наше участие в нескольких встречах. Азербайджанское туристическое представительство в Турции активно действует в этом направлении”.