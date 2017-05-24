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    Абульфас Гараев: 98% участников довольны итогами фестиваля

    Очередной фестиваль запланирован на октябрь этого года

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Мы предполагали, что в рамках торговых фестивалей в бюджет поступит 40-50 млн манатов. Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры и туризма Абульфас Гараев на мероприятии, посвященном итогам Бакинского шопинг-фестиваля.

    Он отметил, что на организацию фестиваля потрачено 700 тыс. манатов: "Расходы из госбюджета не превысили 1 млн манатов, однако в рамках фестиваля в госбюджет поступило в 6 раз больше средств. Как показал проведенный нами опрос, 98% участников остались довольны итогами фестиваля".

    Отметим, что очередной фестиваль запланирован на октябрь этого года. 

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