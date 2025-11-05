Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Нахчыване прошел "Забег Побед"

    Спорт
    05 ноября, 2025
    16:37
    В Нахчыване прошел Забег Побед

    В Нахчыване прошел массовый спортивный "Забег Победы", посвященный 8 Ноября - Дню Победы.

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта автономной республики и собрало более 300 участников старше 14 лет.

    Участники стартовали от здания Центральной больницы Нахчывана и преодолели дистанцию в 5,5 километра по установленному маршруту до финишной линии возле Парка Победы. Победители определялись среди мужчин и женщин в категориях профессионалов и любителей.

    Первым к финишу с символическим номером 44 пришел Амрах Нагиев.

    Победители в мужской и женской категориях, занявшие первые три места, были награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Кроме того, специальные призы получили участники, отличившиеся активностью и волей к победе.

    Naxçıvanda "Zəfər qaçışı" keçirilib

