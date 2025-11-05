В Нахчыване прошел "Забег Побед"

В Нахчыване прошел массовый спортивный "Забег Победы", посвященный 8 Ноября - Дню Победы.

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта автономной республики и собрало более 300 участников старше 14 лет.

Участники стартовали от здания Центральной больницы Нахчывана и преодолели дистанцию в 5,5 километра по установленному маршруту до финишной линии возле Парка Победы. Победители определялись среди мужчин и женщин в категориях профессионалов и любителей.

Первым к финишу с символическим номером 44 пришел Амрах Нагиев.

Победители в мужской и женской категориях, занявшие первые три места, были награждены дипломами, медалями и памятными подарками. Кроме того, специальные призы получили участники, отличившиеся активностью и волей к победе.