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    В Гяндже построят Дворец спорта

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Дворца спорта в городе Гянджа.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, в городе Гянджа построят Дворец спорта.

    Функции заказчика по проектированию и строительству Гянджинского дворца спорта, а также организацию и координацию работ, которые будут осуществляться в процессе строительства объекта, возложены на Исполнительную власть города Гянджа.

    Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год финансовые средства для строительства Гянджинского дворца спорта.

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