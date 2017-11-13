В Гяндже построят Дворец спорта

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о строительстве Дворца спорта в городе Гянджа.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в городе Гянджа построят Дворец спорта.

Функции заказчика по проектированию и строительству Гянджинского дворца спорта, а также организацию и координацию работ, которые будут осуществляться в процессе строительства объекта, возложены на Исполнительную власть города Гянджа.

Министерству экономики Азербайджанской Республики поручено предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2018 год финансовые средства для строительства Гянджинского дворца спорта.