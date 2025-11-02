В Баку прошел пятый "Забег Победы"

В Баку прошел пятый благотворительный "Забег Победы", приуроченный к 5-й годовщине грандиозной победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как сообщает Report, забег был организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Отечественной войны.

"Забег Победы" стартовал в Приморском национальном парке, у фонтана "Семь красавиц", дистанция забега составила 10 километров. Первым к финишу среди мужчин пришел Бахтияр Аскерли, вторым оказался Фагет Гулиев, первую тройку лидеров замкнул Эльшад Насибов. Среди женщин призовые места заняли Анна Юсупова, Наталья Валлек и Юлия Белкова. Для участия в забеге зарегистрировались свыше 1700 человек.

Награды победителям вручили министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, Национальный герой, генерал-полковник Медет Гулиев, Олимпийская чемпионка, председатель Общественного объединения "Ветераны спорта" Земфира Мефтахетдинова, генеральный директор Операционной компании "Бакинское городское кольцо" Магсуд Фарзуллаев и другие.

Также в течение двух дней в Приморском национальном парке была организована развлекательная зона. Забег продолжился развлекательной концертной программой.

Собранные в ходе забега средства будут перечислены в фонд YAŞAT.

Отметим, что традиционный "Забег Победы" проводится ежегодно с 2021 года.