 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​"Интер" прибудет в Баку под руководством Манчини

    Новый главный тренер завтра будет представлен общественности

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Бывший наставник "Манчестер Сити" и "Галатасарая" Роберто Манчини назначен на пост главного тренера миланского "Интера".

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

    Во главе "нерадзурри", которые являются соперниками агдамского "Карабаха" по Лиге Европы, 49-летний специалист сменил отправленного сегодня в отставку Вальтера Маццарри.

    Новый главный тренер завтра на пресс-конференции будет представлен общественности.

    Напомним, что Манчини уже тренировал "Интер" с 2004 по 2008 год, завоевав с миланской командой три чемпионства, два Кубка Италии и Суперкубок Италии.

    Сейчас "Интер" после 11 туров занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi