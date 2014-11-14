​"Интер" прибудет в Баку под руководством Манчини

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Бывший наставник "Манчестер Сити" и "Галатасарая" Роберто Манчини назначен на пост главного тренера миланского "Интера".

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Во главе "нерадзурри", которые являются соперниками агдамского "Карабаха" по Лиге Европы, 49-летний специалист сменил отправленного сегодня в отставку Вальтера Маццарри.

Новый главный тренер завтра на пресс-конференции будет представлен общественности.

Напомним, что Манчини уже тренировал "Интер" с 2004 по 2008 год, завоевав с миланской командой три чемпионства, два Кубка Италии и Суперкубок Италии.

Сейчас "Интер" после 11 туров занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 16 очков.