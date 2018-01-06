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    Делегация Олимпийского комитета КНДР направляется на переговоры в Швейцарию

    Сейчас делегация находится в Пекине

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Представители Олимпийского комитета КНДР готовятся к визиту в Швейцарию. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство Kyodo.

    Сейчас делегация находится в Пекине и в ближайшее время должна вылететь в Швейцарию. 

    По данным агентства, там она может провести переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможном участии северокорейской сборной в предстоящих зимних Играх в южнокорейском Пхёнчхане. 

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