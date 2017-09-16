Баку.16 сентября. REPORT.AZ/ АФФА и "Карабах" подготовили совместный проект для болельщиков.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт АФФА, на Бакинском Олимпийском стадионе 27 сентября состоится матч группового раунда Лиги Чемпионов по футболу между командами "Карабах" и "Рома", а 5 октября - отборочная игра к Чемпионату мира между сборными командами Азербайджана и Чехии.

Ввиду того, что игра "Карабаха" будет первой в истории команд из Азербайджана на этой стадии Лиги Чемпионов в родных стенах, а игра сборной - последней домашней встречей в нынешнем отборочном цикле, в знак уважения из-за огромной поддержки болельщиков будут применены скидки на билеты.

Так, болельщик, купивший билет на игру "Карабаха", сможет приобрести билет со скидкой в 50 процентов на то же место из того же сектора также и на игру сборной Азербайджана. Для этого болельщики, покупая билеты на игру сборной команды, должны будут предоставить в кассы билеты с игры "Карабах" - "Рома".

Отметим, что компания “iTicket” осуществляет продажу билетов на обе игры.