Женщинам-очевидцам Отечественной войны оказана психологическая помощь

В Азербайджане женщинам, ставшим очевидцами Отечественной войны, оказана психологическая помощь.

В Азербайджане женщинам, ставшим очевидцами Отечественной войны, оказана психологическая помощь.

Как сообщает Report, проект реализован Общественным объединением "Молодые психологи" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

На протяжении трех месяцев в 25 селах и поселках Агдамского района более 300 женщин, ставших очевидцами Отечественной войны, были подробно проинформированы о способах преодоления проблем, связанных с психическим здоровьем, с ними были проведены различные беседы и встречи.