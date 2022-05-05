О нас
Аудио новости

Женщинам-очевидцам Отечественной войны оказана психологическая помощь

Женщинам-очевидцам Отечественной войны оказана психологическая помощь В Азербайджане женщинам, ставшим очевидцами Отечественной войны, оказана психологическая помощь.
Социальная защита
5 мая 2022 г. 11:38
Женщинам-очевидцам Отечественной войны оказана психологическая помощь

В Азербайджане женщинам, ставшим очевидцами Отечественной войны, оказана психологическая помощь.

Как сообщает Report, проект реализован Общественным объединением "Молодые психологи" при финансовой поддержке Агентства государственной поддержки НПО.

На протяжении трех месяцев в 25 селах и поселках Агдамского района более 300 женщин, ставших очевидцами Отечественной войны, были подробно проинформированы о способах преодоления проблем, связанных с психическим здоровьем, с ними были проведены различные беседы и встречи.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке ФотоPsychological support provided to women who witnessed Patriotic War
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsinin şahidi olan qadınlara psixoloji yardım göstərilib

Другие новости из категории

Госагентства занятости: Новая подсистема позволит трудоустроить безработных
Госагентства занятости: Новая подсистема позволит трудоустроить безработных
5 мая 2022 г. 11:12
Запущена подсистема Труд и занятость
Запущена подсистема "Труд и занятость"
5 мая 2022 г. 11:02
В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны
В Азербайджане жив 81 участник Второй мировой войны
4 мая 2022 г. 18:09
Инвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей
ФотоИнвалидам Отечественной войны предоставлены 50 автомобилей
4 мая 2022 г. 17:21
Семьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом жилом комплексе в Баку
ФотоСемьям шехидов и инвалидам войны предоставлены 200 квартир в новом жилом комплексе в Баку
4 мая 2022 г. 13:45
Азербайджан и РФ регулируют отношения в области пенсионного обеспечения
Азербайджан и РФ регулируют отношения в области пенсионного обеспечения
27 апреля 2022 г. 10:29
Выплаты по гособязательному личному страхованию будут назначаться в проактивном порядке
Выплаты по гособязательному личному страхованию будут назначаться в проактивном порядке
26 апреля 2022 г. 14:50
В Азербайджане предложено создать службы охраны труда в компаниях с числом работников более 50 человек
В Азербайджане предложено создать службы охраны труда в компаниях с числом работников более 50 человек
26 апреля 2022 г. 12:29
В Азербайджане с 1 мая запустят подсистему Трудовые отношения и занятость
В Азербайджане с 1 мая запустят подсистему "Трудовые отношения и занятость"
25 апреля 2022 г. 12:15
Агентство: Не хватает часть оборудования, связанного с самозанятостью
Агентство: Не хватает часть оборудования, связанного с самозанятостью
22 апреля 2022 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi