Заявления из ИВ районов Баку в связи с непогодой: Проблем нет

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Продолжающиеся со вчерашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове интенсивные дожди вызвали проблемы в большинстве районов столицы.

Для изучения обстановки в районах и принимаемых мер Report отправил запросы в исполнительные власти районов.

Как сообщил первый заместитель главы ИВ Хазарского района Вагиф Гасанов, обычно во время дождя постоянно используемые населением территории расчищаются от скопившихся вод за счет внутренних возможностей районных ИВ: "Кроме того, комиссия по чрезвычайным ситуациям также готова к устранению последствий интенсивных осадков. В целом к нам не поступало жалоб касательно интенсивных дождей".

По словам заместителя заведующего отдела общественно-политических и гуманитарных вопросов Сабаильской ИВ Исрафила Керимова, в центре города каких-либо проблем из-за дождя не возникло и канализационные системы работают исправно.

Начальник Объединения жилищно-коммунального хозяйства Насиминской ИВ Эльман Яхъяев также заявил об отсутствии проблем.

По информации из Сабунчинской ИВ, в отдельных поселках возникли проблемы, о которых были проинформированы соответствующие структуры.

Хотя в Бинагадинском районе наблюдается достаточно большое количество проблем, на звонки в ИВ с целью узнать о ситуации никто не ответил.

Отметим, что согласно информации Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, нестабильные погодные условия на территории страны сохранятся до конца второй декады месяца. Местами ожидаются интенсивные осадки, град, в горных и предгорных районах - мокрый снег и снег.