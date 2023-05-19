Завотделом ММ: Лица, имеющие алиментные обязательства, должны быть признаны социально уязвимой группой

Лица, имеющие алиментные обязательства, должны быть признаны социально уязвимой группой, должно быть признано их преимущественное право на трудоустройство или участие в мероприятиях по трудоустройству.

Лица, имеющие алиментные обязательства, должны быть признаны социально уязвимой группой, должно быть признано их преимущественное право на трудоустройство или участие в мероприятиях по трудоустройству.

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом социального законодательства Милли Меджлиса Адиль Велиев на конференции на тему "Текущая ситуация в сфере применения семейного законодательства в связи с расторжением брака".

По его словам, проблемы с алиментами очень серьезные: "Мы знаем, что в зависимости от количества детей при ежемесячном доходе алименты назначаются на 1/4, 1/3 и ½ дохода соответственно. Существует также механизм взыскания алиментов. Но при отсутствии ежемесячного дохода или подтверждения дохода алименты устанавливаются в соответствии с прожиточным минимумом. При наличии троих детей эта сумма становится достаточно высокой. В таком случае размер алиментных обязательств лица, не имеющего дохода и работы, в некоторых случаях превышает размер алиментов, выплачиваемых лицом, получающим зарплату".