Заур Дарабзаде: Отозвавшись на призыв государства в период пандемии, мы оказали помощь 2 500 семьям - ВИДЕО

Заур Дарабзаде https://report.az/storage/news/32e58278359a001220ea7f117e5b1eb3/5837cdd8-9fed-4596-b9fc-98df99693afa_292.jpg

Интервью Report с руководителем многих успешных проектов Зауром Дарабзаде.

- Ваш проект "Коробка добра" создал невероятный ажиотаж за последние несколько месяцев. Расскажите, пожалуйста, о Вашем проекте...

- Благодарю Вас за интерес к этому проекту. Поначалу мы задались целью оказать продовольственную помощь 100 семьям и немедля приступили к делу. Отрадно, что наша инициатива нашла поддержку и вскоре при содействии знакомых мы достигли желаемого. Учитывая поступавшие к нам обращения, мы приняли решение помочь 1 000 семьям. Так был начат проект "Коробка добра". В ходе реализации проекта многие компании примкнули к нашей инициативе и, достигнув общей цели, мы перестали принимать пожертвования от физических лиц. При содействии ряда компаний нам удалось помочь 2 500 семьям. Таким образом, в период пандемии мы, откликнувшись на призыв уважаемого господина Президента, оказали помощь 2 500 семьям. Учитывая, что в каждой семье 3-4 человека, в целом, этой социальной кампанией смогли воспользоваться порядка 10 000 наших соотечественников, испытывающих материальные затруднения.

Достойны всяческих похвал меры, предпринятые в нашей стране для предотвращения распространения бушующего во всем мире коронавируса. Благодаря оперативным и своевременным мерам руководства республики в настоящее время в Азербайджане ведется эффективная борьба с пандемией коронавируса. Наше государство продолжает прикладывать усилия по охране здоровья граждан и предотвращению распространения опасной инфекции. В этот сложный период люди, представляющие различные слои населения, проявив солидарность, объединились под лозунгом "Вместе мы - сила!" Уверен, что Азербайджан достойно преодолеет это испытание.

- Вы осуществляете этот социальный проект от своего имени или в какой-то организационной форме?

- В настоящее время мы с нашей командой реализуем эту кампанию в рамках проекта "Коробка добра". Наряду с этим, в начале нынешнего года мы выступили с инициативой создания общественного объединения "Цени!". Однако, учитывая известные обстоятельства в мире и республике, мы отложили этот проект на неопределенный срок. Таким образом, кампания, осуществляемая нашей командой при содействии друзей и соотечественников, призвана помочь нашим гражданам в это трудное время.

- Кого Вы подразумеваете, упоминая о команде? Участвовала ли эта команда в Вашей агитационной кампании в ходе последних парламентских выборов?

- Да, команда моих друзей, являющихся профессионалами своего дела, принимала участие в моей агитационной кампании. После выборов мы решили продолжить нашу совместную работу, чтобы принести пользу народу и Родине. В этом смысле проект "Коробка добра" является своего рода первой ласточкой.

- Как бы Вы вкратце описали проект "Коробка добра" тем, кто не осведомлен о нем?

- Мы принимаем обращения нуждающихся и составляем список в порядке очередности. Лица, желающие поддержать нашу инициативу, перечисляли пожертвования на наш счет. Это могла быть какая угодно сумма. На собранные средства мы укомплектовывали "Коробку добра" стоимостью в 30 манатов, в которую вошли продукты питания 17 наименований.

- На мой взгляд, проект достиг намеченной цели, каков будет следующий шаг?

- В связи с большим количеством поступающих обращений мы, не желая оставить без внимания ни одно обращение, продолжаем реализацию проекта "Коробка добра" в новом формате. Новый подход состоит в том, что мы полностью прекратили сбор пожертвований и отныне компании и физические лица, желающие оказать помощь нуждающимся, могут приобрести нужное количество "Коробок добра". Ведется комплектация "Коробок добра", при необходимости определяются нуждающиеся лица и осуществляется доставка им помощи.

С целью большей доступности предлагаемой нами "Коробки добра", уже достигнута договоренность с сетью супермаркетов "Рахат". Компании, желающие сделать пожертвование, а также рядовые граждане могут приобрести "Коробки добра" в сети супермаркетов "Рахат" и помочь нуждающимся. Отныне наша главная цель состоит в том, чтобы этот благотворительный проект имел продолжение. Каждый желающий может войти на сайт www.destekqutusu.az и приобрести "Коробку добра" за 30 манатов, оказав тем самым поддержку нуждающимся. При этом предусмотрено несколько вариантов - или самому забрать коробку с продуктами в сети супермаркетов "Рахат", или же по желанию определить, кому необходимо передать помощь, а курьер доставляет ее по адресату. Третья опция позволяет доверить выбор адресата и доставку "Коробки добра" одноименному социальному проекту.

- А как Вы определяете нуждающиеся семьи?

- С момента начала реализации нашего проекта на наш контактный номер, страницу в социальных сетях и на имя членов нашей команды поступило множество обращений. Обращения были отобраны и нуждающимся была оказана поддержка. Отныне же список малоимущих семей планируется получать в Министерстве труда и социальной защиты населения.

- В каких сферах запланирована деятельность общественного объединения "Цени!"?

- Мы намерены охватить различные сферы - это будет поддержка активной молодежи и стартап-проектов. Также планируется работа в сферах науки, культуры и образования. Мы постараемся стать своего рода мостом между крупным бизнесом и молодежью. Запланированы в том числе и социальные проекты.