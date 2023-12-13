Замминистра: На освобожденных территориях будут созданы сотни тысяч рабочих мест

На освобожденных территориях будет восстановлена разрушенная за годы оккупации социальная инфраструктура, созданы сотни тысяч рабочих мест.
Как сообщает Report, об этом замминистра труда и социальной защиты населения Анар Алиев сказал на конференции "Развитие профессионального образования в Азербайджане для сильной экономики: видение будущего".
По его словам, строительство социальной инфраструктуры на этих землях крайне значимо, поскольку ее отсутствие создает серьезные проблемы в плане обеспечения занятости населения: "Азербайджан успешно справляется со всеми вызовами. И проводимая работа - яркий тому пример".
Анар Алиев подчеркнул, что ведется работа с лицами, возвращающимися на освобожденные территории, организуется оценка возможностей их трудоустройства: "Предпочтение отдается лицам с приоритетными квалификациями и профессиями, а также тем, кто имеет трудовой стаж. Важное значение придается и инструменту профессионального обучения. Мы регулярно занимаемся изучением рынка труда. Престиж профессионального образования в обществе должен быть повышен".