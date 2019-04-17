За первые два месяца в Азербайджане отмечено 8237 браков и 2718 разводов

Обнародована статистика смертей, браков и разводов в Азербайджане, а также посетивших и покинувших страну в первые два месяца этого года.

Как сообщили Report в Госкомстате, за январь-февраль этого года в стране зарегистрировано 10 248 смертей.

Показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился с 6,6 до 6,4 на каждые 1 000 человек.

В то же время, в первые два месяца этого года районными (городскими) отделами регистрации минюста отмечено 8 237 браков и 2 718 разводов. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число браков на каждые 1 000 человек увеличилось с 5,1 до 5,2, а разводов - с 1,5 до 1,7.

За январь-февраль текущего года соответствующими структурами министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы зарегистрировано 278 приехавших в Азербайджан и 226 покинувших страну лиц, положительное миграционное сальдо по стране составило 52 человека.