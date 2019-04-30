Обнародовано число обращений в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей

Названа статистика обращений, заявлений, жалоб и предложений, поступивших в прошлом году в Госкомитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана.

Как сообщает Report, согласно отчету о деятельности Госкомитета за 2018 год, в течение года в структуру обратились 3 571 гражданин, в том числе поступило 2 002 заявления, 1 562 жалобы и 7 предложений.

В отчете говорится о подготовке Комитетом законопроектов "О внесении изменений в Семейный кодекс Азербайджанской Республики" и "О внесении изменений в закон Азербайджанкой Республики об обеспечении гендерного (мужского и женского) равенства".