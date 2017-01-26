Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Выездной ASAN qatar будет обслуживать граждан с 1 февраля.

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал заведующий отделом информационного обеспечения государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Анар Гусейнов.

Он отметил, что ASAN qatar вначале будет оказывать услуги в мобильной форме в течение 15 дней: "Услуги будут представлены 4 государственными органами. Помимо этого, в вагоне организованы также функциональные вспомогательные услуги".

А.Гусейнов подчеркнул, что выездной ASAN qatar состоит из 4 вагонов - зала ожидания, лаборатории, зала обслуживания и купе отдыха сотрудников.