​Выездная служба "ASAN" будет оказывать гражданам услуги еще в трех городах

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня до 15 марта выездная служба "ASAN" будет оказывать услуги жителям Геранбоя, Агдаша и Хырдалана.

Об этом Report сообщили из отдела информационного обеспечения Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана.

Услуги предлагают министерства Юстиции, Внутренних дел, Государственный фонд социальной защиты и Государственный комитет по вопросам имущества.

В услуги входят - госрегистрация актов гражданского состояния, нотариальной деятельности, выдача и замена удостоверений личности, выдача и замена общегражданских паспортов, замена водительских удостоверений, назначение трудовых пенсий, выдача купчих (первичная регистрация прав на собственность) и техпаспортов и пр.