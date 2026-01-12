Вугар Бехбудов: В 2026 году будут созданы еще 4 центра соцуслуг

В 2026 году в Азербайджане планируется создание еще четырех центров социальных услуг.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов в прямом эфире DOST TV.

По его словам, с 2021 года создано шесть таких центров:

"Центры социальных услуг, создание которых запланировано на этот год, будут расположены в Хазарском, Хатаинском и других районах".