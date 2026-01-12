Вугар Бехбудов: В 2026 году будут созданы еще 4 центра соцуслуг
Социальная защита
- 12 января, 2026
- 12:25
В 2026 году в Азербайджане планируется создание еще четырех центров социальных услуг.
Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов в прямом эфире DOST TV.
По его словам, с 2021 года создано шесть таких центров:
"Центры социальных услуг, создание которых запланировано на этот год, будут расположены в Хазарском, Хатаинском и других районах".
