    Вугар Бехбудов: В 2026 году будут созданы еще 4 центра соцуслуг

    Социальная защита
    • 12 января, 2026
    • 12:25
    Вугар Бехбудов: В 2026 году будут созданы еще 4 центра соцуслуг

    В 2026 году в Азербайджане планируется создание еще четырех центров социальных услуг.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель Агентства социальных услуг Вугар Бехбудов в прямом эфире DOST TV.

    По его словам, с 2021 года создано шесть таких центров:

    "Центры социальных услуг, создание которых запланировано на этот год, будут расположены в Хазарском, Хатаинском и других районах".

    Vüqar Behbudov: Bu il daha 4 sosial xidmət mərkəzi yaradılacaq

