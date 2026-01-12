Vüqar Behbudov: Bu il daha 4 sosial xidmət mərkəzi yaradılacaq
Sosial müdafiə
- 12 yanvar, 2026
- 11:59
Bu il Azərbaycanda daha dörd sosial xidmətlər mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov Dost tv-nin canlı efirində deyib.
Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildən yaradılan bu mərkəzlərin sayı altıdır:
"Bu il yaradılması planlaşdırılan sosial xidmət mərkəzlərinin Xəzər, Xətai və digər rayonlarda olması planlaşdırılır".
