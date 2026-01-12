İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Vüqar Behbudov: Bu il daha 4 sosial xidmət mərkəzi yaradılacaq

    Sosial müdafiə
    • 12 yanvar, 2026
    • 11:59
    Vüqar Behbudov: Bu il daha 4 sosial xidmət mərkəzi yaradılacaq

    Bu il Azərbaycanda daha dörd sosial xidmətlər mərkəzinin yaradılması planlaşdırılır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin sədri Vüqar Behbudov Dost tv-nin canlı efirində deyib.

    Onun sözlərinə görə, 2021-ci ildən yaradılan bu mərkəzlərin sayı altıdır:

    "Bu il yaradılması planlaşdırılan sosial xidmət mərkəzlərinin Xəzər, Xətai və digər rayonlarda olması planlaşdırılır".

