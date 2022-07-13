Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики

“Азербайджанское государство уделяет большое внимание и проявляет заботу о семьях шехидов, ветеранах войны. Президент Ильхам Алиев определил решение проблем людей, относящихся к этой уязвимой категории, как задачу номер один перед всеми государственными с

“Азербайджанское государство уделяет большое внимание и проявляет заботу о семьях шехидов, ветеранах войны. Президент Ильхам Алиев определил решение проблем людей, относящихся к этой уязвимой категории, как задачу номер один перед всеми государственными структурами”.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член правления партии ”Ени Азербайджан " (ПЕА) Джавид Османов.

По его словам, государство предпринимает важные шаги по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны, предоставлению им частных домов, квартир и ряду других направлений: “Соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева утверждена государственная программа по полному обеспечению жильем семей шехидов, инвалидов войны и других уязвимых групп населения в период с 2021 по 2025 годы. В результате на сегодняшний день более 13 тыс. человек, относящихся к этой категории, обеспечены жильем или частными домами. В то же время предпринимаются очень важные шаги в целях защиты здоровья ветеранов, обеспечения их современными протезами, прохождения реабилитационных курсов. К этим работам можно добавить оказание социально-психологических услуг”.

Депутат отметил, что с ростом экономической мощи страны увеличиваются размеры пособий и социальных выплат для этой категории лиц: "В связи с этим за последние два года глава государства подписал несколько соответствующих распоряжений, согласно которым были увеличены пенсионные выплаты семьям шехидов, ветеранам и другим лицам, относящимся к уязвимым категориям. Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, также реализует различные проекты, связанные с этой категорией лиц. Все это дает основание говорить о том, что такие вопросы, как оказание внимания и заботы о семьях шехидов, ветеранах, людях, относящихся к уязвимым группам, улучшение их жилищно-бытовых условий, являются одним из приоритетных направлений государственной политики”.