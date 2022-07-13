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Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики

Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики “Азербайджанское государство уделяет большое внимание и проявляет заботу о семьях шехидов, ветеранах войны. Президент Ильхам Алиев определил решение проблем людей, относящихся к этой уязвимой категории, как задачу номер один перед всеми государственными с
Социальная защита
13 июля 2022 г. 15:53
Забота о семьях шехидов и ветеранах - один из приоритетов госполитики

“Азербайджанское государство уделяет большое внимание и проявляет заботу о семьях шехидов, ветеранах войны. Президент Ильхам Алиев определил решение проблем людей, относящихся к этой уязвимой категории, как задачу номер один перед всеми государственными структурами”.

Об этом Report заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана, член правления партии ”Ени Азербайджан " (ПЕА) Джавид Османов.

По его словам, государство предпринимает важные шаги по улучшению жилищно-бытовых условий семей шехидов и инвалидов войны, предоставлению им частных домов, квартир и ряду других направлений: “Соответствующим распоряжением президента Ильхама Алиева утверждена государственная программа по полному обеспечению жильем семей шехидов, инвалидов войны и других уязвимых групп населения в период с 2021 по 2025 годы. В результате на сегодняшний день более 13 тыс. человек, относящихся к этой категории, обеспечены жильем или частными домами. В то же время предпринимаются очень важные шаги в целях защиты здоровья ветеранов, обеспечения их современными протезами, прохождения реабилитационных курсов. К этим работам можно добавить оказание социально-психологических услуг”.

Депутат отметил, что с ростом экономической мощи страны увеличиваются размеры пособий и социальных выплат для этой категории лиц: "В связи с этим за последние два года глава государства подписал несколько соответствующих распоряжений, согласно которым были увеличены пенсионные выплаты семьям шехидов, ветеранам и другим лицам, относящимся к уязвимым категориям. Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, также реализует различные проекты, связанные с этой категорией лиц. Все это дает основание говорить о том, что такие вопросы, как оказание внимания и заботы о семьях шехидов, ветеранах, людях, относящихся к уязвимым группам, улучшение их жилищно-бытовых условий, являются одним из приоритетных направлений государственной политики”.

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Версия на английском языке “Attention and care to the families of martyrs and veterans is among the priorities of the state policy”
Версия на азербайджанском языке "Şəhid ailələrinə, qazilərə diqqət və qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir”

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