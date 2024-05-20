Названо число предотвращенных в прошлом году ранних браков в Азербайджане

В прошлом году по сравнению с 2022 годом число детей, рожденных матерями в возрасте до 18 лет, сократилось на 269 - до 1 742.

В прошлом году по сравнению с 2022 годом число детей, рожденных матерями в возрасте до 18 лет, сократилось на 269 - до 1 742.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

За отчетный период в городские исполнительные органы власти 12 районов Баку поступило 15 заявлений, связанных с ранними браками. В результате беременности, родов и других причин, которые можно считать уважительными, в прошлом году по 9 заявлениям (Сабунчинский район-4, Хазарский-3, Сураханский район- 2) брачный возраст был снижен на 1 год.

Отметим, что в 2022 году разрешение получено по 5 заявкам, что свидетельствует о том, что количество разрешений на ранние браки в прошлом году возросло.