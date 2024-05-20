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Депутат: В плане назначения алиментов следует учитывать и права мужчин

Депутат: В плане назначения алиментов следует учитывать и права мужчин
Социальная защита
20 мая 2024 г. 16:17
Депутат: В плане назначения алиментов следует учитывать и права мужчин

Заместитель председателя Комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Жаля Алиева предложила найти приемлемые способы выплаты алиментов мужчинами, которые не работают и не имеют дохода.

Как сообщает Report, депутат отметила, что безработные мужчины обязаны платить алименты.

"Но вопрос о том, как эти мужчины выплачивают алименты, остается открытым. Я считаю, что в этом вопросе нужно учитывать не только права женщин, но и права мужчин. Необходимо найти приемлемые способы выплаты алиментов для мужчин, которые не работают и не имеют дохода", - считает депутат.

В свою очередь председатель Комитета Хиджран Гусейнова отметила, что некоторые мужчины не указывают в документах свою настоящую зарплату, чтобы меньше платить алименты.

"Большое спасибо, что вы выступаете от лица мужчин. Но есть случаи, когда мужчины официально указывают зарплату гораздо ниже той, что реально получают", - сказала Гусейнова.

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Версия на азербайджанском языке Deputatdan təklif: Aliment məsələsində tək qadınların deyil, kişilərin də hüquqları düşünülməlidir

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