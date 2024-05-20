В прошлом году в Азербайджане нарушены трудовые права 436 женщин

В прошлом году в Азербайджане нарушены трудовые права 436 женщин.

В прошлом году в Азербайджане нарушены трудовые права 436 женщин.

Как сообщает Report, это отражено в отчете Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

В 2023 году на основе обращений граждан в Государственную службу трудовой инспекции при Министерстве труда и социальной защиты населения, а также расследовании информаций, поступивших из госорганов, были выявлены 1 776 случаев нарушения требований трудового законодательства работодателями (в 2022 году этот показатель составил 1 807).

436 случаев связаны с нарушением прав женщин, 1 340 - мужчин.

В Министерство труда и социальной защиты населения Нахчыванской АР поступило 287 обращений, связанных с нарушением трудовых прав.