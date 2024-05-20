В Азербайджане насчитывается 91 196 плательщиков алиментов

В Азербайджане насчитывается 91 196 плательщиков алиментов.

В Азербайджане насчитывается 91 196 плательщиков алиментов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

В документе отмечается, что согласно данным местных органов исполнительной власти, в прошлом году в 12 районах Баку насчитывалось 26 822 плательщика алиментов (26 463 в 2022 году), в регионах Азербайджана - 64 374 (58 157 в 2022 году).

Отмечается, что число плательщиков алиментов увеличилось по сравнению с 2022 годом. Основная проблема при выплате алиментов связана с отсутствием постоянной работы у плательщика алиментов. К задержке выплат также приводит несоответствие размера получаемой должником заработной платы к размеру алиментов и другие факторы.