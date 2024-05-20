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В 2023 году 175 человек заявили о насилии со стороны лиц, с которыми состояли в отношениях

В 2023 году 175 человек заявили о насилии со стороны лиц, с которыми состояли в отношениях В прошлом году на "горячую линию" поддержи в связи с гендерным насилием "860" поступило 302 обращения, 175 из них были связаны с насилием со стороны лиц, с которыми потерпевшие состояли в отношениях.
Социальная защита
20 мая 2024 г. 15:01
В 2023 году 175 человек заявили о насилии со стороны лиц, с которыми состояли в отношениях

В прошлом году на "горячую линию" поддержи в связи с гендерным насилием "860" поступило 302 обращения, 175 из них были связаны с насилием со стороны лиц, с которыми потерпевшие состояли в отношениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год.

Среди обратившихся 237 женщин и 65 мужчин. Количество обращений на "горячую линию" увеличилось на 12,3% по сравнению с 2022 годом.

Большинство обращений касалось психологического (288), физического (146) и сексуального насилия (6). Большинство заявителей стали жертвами нескольких форм насилия одновременно.

Большинство обратившихся состояли в браке с человеком, причинившим насилие, имели среднее образование, являлись безработными.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il 175 nəfər münasibətdə olduğu şəxsin zorakılığına məruz qalıb - HESABAT

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