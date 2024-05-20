В 2023 году 175 человек заявили о насилии со стороны лиц, с которыми состояли в отношениях

В 2023 году 175 человек заявили о насилии со стороны лиц, с которыми состояли в отношениях

В прошлом году на "горячую линию" поддержи в связи с гендерным насилием "860" поступило 302 обращения, 175 из них были связаны с насилием со стороны лиц, с которыми потерпевшие состояли в отношениях.

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В прошлом году на "горячую линию" поддержи в связи с гендерным насилием "860" поступило 302 обращения, 175 из них были связаны с насилием со стороны лиц, с которыми потерпевшие состояли в отношениях. Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей за 2023 год. Среди обратившихся 237 женщин и 65 мужчин. Количество обращений на "горячую линию" увеличилось на 12,3% по сравнению с 2022 годом. Большинство обращений касалось психологического (288), физического (146) и сексуального насилия (6). Большинство заявителей стали жертвами нескольких форм насилия одновременно. Большинство обратившихся состояли в браке с человеком, причинившим насилие, имели среднее образование, являлись безработными. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram