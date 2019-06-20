Вице-премьер: Вырастет минимальная зарплата работающих в частном секторе

"Подписанные президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о повышении зарплат помогут в значительной степени улучшить уровень жизни малообеспеченных семей".
Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Али Ахмедов.
Он сказал, что наряду с работающими в государственном секторе планируется повышение заработных плат и работающих в частном секторе: "Распоряжениями президента Ильхама Алиева недавно были повышены минимальные зарплаты, пенсии, зарплаты работающих в госструктурах. В то же время вскоре будет подписано распоряжение об определении уровня минимальной пенсии. За полгода минимальная зарплата увеличена вдвое. Подписаны распоряжения о повышении примерно на 40% зарплат работающих в различных госструктурах. Так, эти документы подразумевают повышение зарплаты сотен тысяч людей".
Вице-премьер подчеркнул, что проводимые в Азербайджане реформы увеличивают бюджетные средства: "В результате этого для граждан Азербайджана приняты очень серьезные социальные пакеты. Скоро люди увидят пользу этих пакетов. В первые месяцы этого года значительно вырос ВВП Азербайджана, возросли материальные возможности страны. Граждане Азербайджана получат пользу от этого повышения. Для правительства Азербайджана нет важнее задачи, чем повышение благосостояния граждан".
Səid QəribАвтор новости