Вице-премьер: Вырастет минимальная зарплата работающих в частном секторе

© Report / Elchin Murad https://report.az/storage/news/9f4704107a2d34f9c7e3620767019d2f/3209bb17-697a-46b9-a475-48c7dda22ed9_292.jpg

"Подписанные президентом Ильхамом Алиевым распоряжения о повышении зарплат помогут в значительной степени улучшить уровень жизни малообеспеченных семей".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Али Ахмедов.

Он сказал, что наряду с работающими в государственном секторе планируется повышение заработных плат и работающих в частном секторе: "Распоряжениями президента Ильхама Алиева недавно были повышены минимальные зарплаты, пенсии, зарплаты работающих в госструктурах. В то же время вскоре будет подписано распоряжение об определении уровня минимальной пенсии. За полгода минимальная зарплата увеличена вдвое. Подписаны распоряжения о повышении примерно на 40% зарплат работающих в различных госструктурах. Так, эти документы подразумевают повышение зарплаты сотен тысяч людей".

Вице-премьер подчеркнул, что проводимые в Азербайджане реформы увеличивают бюджетные средства: "В результате этого для граждан Азербайджана приняты очень серьезные социальные пакеты. Скоро люди увидят пользу этих пакетов. В первые месяцы этого года значительно вырос ВВП Азербайджана, возросли материальные возможности страны. Граждане Азербайджана получат пользу от этого повышения. Для правительства Азербайджана нет важнее задачи, чем повышение благосостояния граждан".