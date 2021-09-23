Ветеранов с ампутированными конечностями обеспечат протезами последнего поколения

"Наши ветераны с ампутированными верхними конечностями в ближайшие дни будут обеспечены высокотехнологичными протезами".

"Наши ветераны с ампутированными верхними конечностями в ближайшие дни будут обеспечены высокотехнологичными протезами".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор Центра протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана Асиф Меджидов.

Он отметил, что с этой целью в центр были доставлены протезы последнего поколения производства исландской компании ÖSSUR: "На начальном этапе высокотехнологичными протезами будут обеспечены 10 ветеранов, потерявших верхние конечности в Отечественной войне, в целом, 29 ветеранов".

Стоит отметить, что биоэлектрическая кисть ÖSSUR i-Limb Ultra имеет 18 различных вариантов захвата, в комплект также входят 6 силиконовых перчаток.

С декабря 2020 года началось обеспечение ветеранов высокотехнологичными электронными протезами. Протезами последнего поколения снабжены 142 военнослужащих, потерявших нижние конечности в боях за защиту территориальной целостности Азербайджана.