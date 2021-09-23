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Ветеранов с ампутированными конечностями обеспечат протезами последнего поколения

Ветеранов с ампутированными конечностями обеспечат протезами последнего поколения "Наши ветераны с ампутированными верхними конечностями в ближайшие дни будут обеспечены высокотехнологичными протезами".
Социальная защита
23 сентября 2021 г. 11:59
Ветеранов с ампутированными конечностями обеспечат протезами последнего поколения

"Наши ветераны с ампутированными верхними конечностями в ближайшие дни будут обеспечены высокотехнологичными протезами".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам директор Центра протезно-ортопедического производства и реабилитации Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты Азербайджана Асиф Меджидов.

Он отметил, что с этой целью в центр были доставлены протезы последнего поколения производства исландской компании ÖSSUR: "На начальном этапе высокотехнологичными протезами будут обеспечены 10 ветеранов, потерявших верхние конечности в Отечественной войне, в целом, 29 ветеранов".

Стоит отметить, что биоэлектрическая кисть ÖSSUR i-Limb Ultra имеет 18 различных вариантов захвата, в комплект также входят 6 силиконовых перчаток.

С декабря 2020 года началось обеспечение ветеранов высокотехнологичными электронными протезами. Протезами последнего поколения снабжены 142 военнослужащих, потерявших нижние конечности в боях за защиту территориальной целостности Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYuxarı ətrafları amputasiya olunan qazilərə yaxın günlərdə son nəsil protezlər veriləcək 

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