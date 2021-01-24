Ветеранам Отечественной войны предоставят президентская пенсия и льготы

Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения навестили инвалида, ветерана Отечественной войны Вусала Рустамлы

Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения навестили инвалида, ветерана Отечественной войны Вусала Рустамлы.

Как сообщили Report в министерстве, семья ветерана состоит из 6 человек (сам Вусал, его мать, брат, супруга и двое малолетних детей). Отец Рустамлы скончался.

В ближайшие дни Вусалу будет назначена степень инвалидности, единовременная страховая выплата, ежемесячная президентская пенсия и пособия. Об этом сообщили ему и членам его семьи.

Супруге инвалида войны выплачивается адресная социальная помощь на ежемесячной основе.

Брат Вусала работает в магазине. Для его матери по ее желанию в рамках программы самозанятости будет создано хозяйство.