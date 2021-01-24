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Ветеранам Отечественной войны предоставят президентская пенсия и льготы

Ветеранам Отечественной войны предоставят президентская пенсия и льготы Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения навестили инвалида, ветерана Отечественной войны Вусала Рустамлы
Социальная защита
24 января 2021 г. 13:39
Ветеранам Отечественной войны предоставят президентская пенсия и льготы

Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения навестили инвалида, ветерана Отечественной войны Вусала Рустамлы.

Как сообщили Report в министерстве, семья ветерана состоит из 6 человек (сам Вусал, его мать, брат, супруга и двое малолетних детей). Отец Рустамлы скончался.

В ближайшие дни Вусалу будет назначена степень инвалидности, единовременная страховая выплата, ежемесячная президентская пенсия и пособия. Об этом сообщили ему и членам его семьи.

Супруге инвалида войны выплачивается адресная социальная помощь на ежемесячной основе.

Брат Вусала работает в магазине. Для его матери по ее желанию в рамках программы самозанятости будет создано хозяйство.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsi qazisi prezident təqaüdü və müavinətlə təmin ediləcək

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