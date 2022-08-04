Ветеран I Карабахской войны: Я потрачу единовременную выплату на нужды дочерей

"За инвалидность второй степени я получил единовременную выплату в размере 6 600 манатов. В связи с этим мне направили СМС. Сумма уже на моем карточном счету. Эти деньги я потрачу на определенные нужды своих дочерей".

"За инвалидность второй степени я получил единовременную выплату в размере 6 600 манатов. В связи с этим мне направили СМС. Сумма уже на моем карточном счету. Эти деньги я потрачу на определенные нужды своих дочерей".

Об этом Report сообщил ветеран I Карабахской войны, инвалид второй степени Ниязи Гулиев.

Он сообщил, что записался добровольцем в ряды азербайджанской армии в ноябре 1991 года и служил в N-ской военной части: "С того же периода я участвовал в боях за защиту наших земель".

Ветеран I Карабахской войны подчеркнул, что участвовал в боях в Малыбейли, Каркиджахане, Дашалты и Шуше: "Первый раз я получил ранение и травму от гранатомета в Каркиджахане. Второй раз получил ранение в операции Дашалты. Тогда мы три дня находились в армянской осаде. После ранения я был доставлен в Шушу и после стационарного лечения вновь участвовал в боях. Я участвовал в боях в направлении Агдама. В 2020 году во время 44-дневной Отечественной войны я обратился, чтобы записаться добровольцем на войну, но меня не взяли, сколько бы я не просил".

Он сказал, что никогда не думал о каком-то статусе, звании или ветеранстве, когда участвовал в боях: "Все пришло постепенно. Руководство государства во всех своих выступлениях говорит о том, что находится рядом с участниками войны. Мне кажется, что сегодня все чувствуют эту заботу. Да, некоторые чиновники относятся пренебрежительно по отношению к нам, но это уже другое дело. Главное - государственная политика и забота руководства. Ведется работа по обеспечению жильем семей шехидов, ветеранов, повышению занятости ветеранов. Это прекрасная традиция. Выражаю благодарность Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за все это".

Отметим, что премьер-министр Али Асадов 2 августа подписал указ “об установлении единовременной выплаты военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел или их наследникам, инвалидность которых установлена в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания в период службы до 2 августа 1997 года при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя порядок выдачи".

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление об утверждении Порядка предоставления единовременной выплаты военнослужащим, работникам органов внутренних дел (наследникам), которым установлена инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания в период прохождения службы до 2 августа 1997 года при исполнении обязанностей военной службы, связанных с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, или в период прохождения действительной военной службы.

Согласно решению, инвалидам I Карабахской войны будет выплачена единовременная выплата в размере 8 800 манатов, инвалидам II степени – 6 600 манатов, инвалидам III степени – 4 400 манатов.

Право на получение единовременной выплаты имеют:

- Лица, получившие инвалидность в результате травм, полученных в период службы до 2 августа 1997 года;

- Лица, у которых инвалидность установлена в результате увечья или заболевания при исполнении обязанностей военной службы;

- Лица, у которых установлена инвалидность в связи со службой, которые впоследствии были реабилитированы;

- Лица, получившие страховую выплату в размере менее установленной суммы;

- Наследники лиц из вышеуказанной категории в случае их кончины.