Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Социальная защита
    • 28 апреля, 2026
    • 11:19
    Вели Гулиев: На образцовых предприятиях Азербайджана внедряется модель Vision Zero

    Обеспечение безопасности на рабочих местах требует системного подхода и эффективных управленческих решений.

    Как сообщает "Report", об этом заявил глава Государственной службы инспекции труда (ГСИТ) Вели Гулиев на конференции на тему "Управление психосоциальными рисками на рабочих местах: современные подходы и пути решения", посвященной 28 апреля - Всемирному дню охраны труда,.

    По его словам, согласно статистическим данным Международной организации труда (МОТ), психосоциальные факторы риска на рабочих местах ежегодно приводят к более чем 840 тыс. смертельных случаев по всему миру:

    "Охрана труда не ограничивается исключительно мерами физической безопасности. Рабочая нагрузка, организация рабочего времени и отдыха, взаимоотношения на рабочем месте и общая психологическая обстановка напрямую влияют на здоровье, безопасность и производительность труда работников".

    Гулиев подчеркнул, что обеспечение охраны труда и безопасности на производстве нуждается в системном подходе и внедрении корректных принципов управления:

    "В этих рамках на образцовых предприятиях ведется работа по внедрению модели Vision Zero. Данная модель представляет собой международный стандарт безопасности, нацеленный на предотвращение гибели людей, получения тяжелых травм и профессиональных заболеваний на рабочих местах, и основывается на принципе "каждый несчастный случай можно предотвратить". Модель предусматривает заблаговременное управление рисками, укрепление совместной ответственности руководства и работников, а также формирование превентивной культуры в сферах безопасности, здоровья и благополучия. Такой подход служит созданию устойчивой и безопасной трудовой среды на предприятиях".

    Руководитель ГСИТ отметил, что эти правила, являющиеся инициативой Международной организации труда и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), направлены на создание безопасной и здоровой среды на рабочих местах, минимизацию рисков и формирование устойчивой культуры безопасности.

    Вели Гулиев Госслужба трудовой инспекции Охрана труда Международная организация труда
    Последние новости

    17:27

    Другие страны
    17:26

    Энергетика
    17:25

    Внутренняя политика
    17:21
    Видео

    Другие страны
    17:12
    Фото

    Футбол
    17:10

    Другие страны
    17:08

    Финансы
    17:07

    Финансы
    17:04

    Футбол
    Лента новостей