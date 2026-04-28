Вели Гулиев: На образцовых предприятиях Азербайджана внедряется модель Vision Zero

Обеспечение безопасности на рабочих местах требует системного подхода и эффективных управленческих решений.

Как сообщает "Report", об этом заявил глава Государственной службы инспекции труда (ГСИТ) Вели Гулиев на конференции на тему "Управление психосоциальными рисками на рабочих местах: современные подходы и пути решения", посвященной 28 апреля - Всемирному дню охраны труда,.

По его словам, согласно статистическим данным Международной организации труда (МОТ), психосоциальные факторы риска на рабочих местах ежегодно приводят к более чем 840 тыс. смертельных случаев по всему миру:

"Охрана труда не ограничивается исключительно мерами физической безопасности. Рабочая нагрузка, организация рабочего времени и отдыха, взаимоотношения на рабочем месте и общая психологическая обстановка напрямую влияют на здоровье, безопасность и производительность труда работников".

Гулиев подчеркнул, что обеспечение охраны труда и безопасности на производстве нуждается в системном подходе и внедрении корректных принципов управления:

"В этих рамках на образцовых предприятиях ведется работа по внедрению модели Vision Zero. Данная модель представляет собой международный стандарт безопасности, нацеленный на предотвращение гибели людей, получения тяжелых травм и профессиональных заболеваний на рабочих местах, и основывается на принципе "каждый несчастный случай можно предотвратить". Модель предусматривает заблаговременное управление рисками, укрепление совместной ответственности руководства и работников, а также формирование превентивной культуры в сферах безопасности, здоровья и благополучия. Такой подход служит созданию устойчивой и безопасной трудовой среды на предприятиях".

Руководитель ГСИТ отметил, что эти правила, являющиеся инициативой Международной организации труда и Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО), направлены на создание безопасной и здоровой среды на рабочих местах, минимизацию рисков и формирование устойчивой культуры безопасности.