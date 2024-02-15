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В январе в Нахчыване обеспечены теплом 7739 квартир

В январе в Нахчыване обеспечены теплом 7739 квартир В январе в городе Нахчыван 7739 квартир были обеспечены теплом.
Социальная защита
15 февраля 2024 г. 20:19
В январе в Нахчыване обеспечены теплом 7739 квартир

В январе в городе Нахчыван 7739 квартир были обеспечены теплом.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, Управлением теплового хозяйства города Нахчывана с начала зимнего сезона проведен технический осмотр 44 котельных. Также проведены ремонтные работы для устранения выявленных неисправностей в установках и оборудовании, магистральных и распределительных тепловых линиях, соединяющих административные и жилые здания, которые котельные снабжают теплом.

В январе 2024 года в городе Нахчыван 32 управления, предприятия, организации, 7739 квартиры в 175 зданиях были обеспечены теплом.

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