В ветреную погоду стоять под деревьями опасно - РАССЛЕДОВАНИЕ

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Баку в некоторых случаях приводит к падению деревьев. Это явление создает угрозу для жизни людей. Преобладающий в Баку и на Абшеронском полуострове со вчерашнего дня сильный ветер вновь вызвал опасность в связи с падением деревьев.

Начальник отдела Объединения зеленого хозяйства Исполнительной власти города Баку Орхан Мамедов в заявлении Report сказал, что сегодня в объединение поступило 6 обращений, связанных с поломкой ветвей деревьев или вырыванием деревьев с корнями в результате сильного ветра в различных территориях столицы: "В результате этих случаев пострадавших нет, но в любой момент может случиться трагедия. К примеру, сегодня в Насиминском районе дерево повалилось на остановку".

По его словам, в Баку мягкая почва, поэтому есть угроза падения деревьев: "Мы хотим предупредить население, чтобы люди не стояли под крупноствольными деревьями, не ставили автомобили и были осторожны. Даже здоровые деревья могут упасть от воздействия такого сильного ветра".

Директор Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова сообщила Report, что министерство уже несколько дней предупреждает население в связи с сильным ветром: "В Баку и на Абшеронском полуострове уже наблюдается ветреная погода. 10-11 августа в столице и на полуострове будет преобладать сильный северо-западный ветер. С утра 12 августа постепенно будет наблюдаться стихание ветра".

Заместитель директора Института географии Национальной академии наук Азербайджана Магеррам Гасанов сообщил Report, что около 60-70 процентов падающих деревьев это тополя: "В Баку должны быть высажены как долговечные, так и твердоствольные деревья. Например, мала вероятность падения таких деревьев как сосна, платан, сосна эльдарская, кипарис, акация, оливковое дерево. В Баку в свое время больше всего сажали тополя, срок жизни которых составляет 25-30 лет, а по истечении этого срока увеличивается хрупкость дерева. Правда, тополь очень быстро развивается, имеет много листьев, хорошо обеспечивает воздух кислородом, однако стволы этих деревьев менее прочны. Корень тополя не сильно углубляется в землю, а расположен поверхностно".