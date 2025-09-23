Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    В странах ОИС готовятся проекты в сфере охраны труда на 2026–2028 годы

    Социальная защита
    • 23 сентября, 2025
    • 12:18
    В странах ОИС готовятся проекты в сфере охраны труда на 2026–2028 годы

    В Организации исламского сотрудничества (ОИС) разрабатываются проекты в сфере охраны труда в странах-участницах на период 2026–2028 годов.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор Трудового центра ОИС Азер Байрамов в ходе заседания Исполнительного совета центра в Баку.

    По его словам, в данном направлении наиболее активными странами являются Пакистан и Мальдивы: "Охрана труда - одно из основных прав человека. Это имеет для нас огромное значение. В этой связи мы регулярно организуем тренинги. Государства-члены ОИС также оказывают свою поддержку. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. На 2026–2028 годы у нас предусмотрены проекты и планы в сфере труда, занятости, человеческого капитала и социальной защиты с учетом потребностей разных стран".

    Организация исламского сотрудничества охрана труда Азер Байрамов
    Əməyin mühafizəsi sahəsində İƏT-ə üzv dövlətlərdə müvafiq layihələr hazırlanır
    OIC member states developing labor protection projects

