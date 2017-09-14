В прошлом месяце в Нахчыване задержано 35 нарушивших законодательство иностранцев

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Государственной миграционной службой Нахчыванской Автономной Республики в прошлом месяце выявлено 35 иностранцев, нарушивших правила пребывания и проживания в АР и нарушивших требования законодательства.

Как сообщили Report в службе, в отношении 29 из них принято решение о выезде из Азербайджана в течение 48 часов, в отношении 6 – выдворении за пределы страны в административном порядке.

В целом, в августе в ГМС АР поступило 1324 обращения от иностранцев, лиц без гражданства и граждан Азербайджана. 105 из этих обращений были связаны с получением разрешения на временное и постоянное проживание и работу иностранцами и лицами без гражданства, а также с уточнением гражданской принадлежности. В прошлом месте службой было зарегистрировано 1219 обращений, обеспечено их исполнение. 342 из этих обращений были приняты и выполнены подразделениями пограничных КПП.