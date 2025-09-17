Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В прошлом году в Азербайджане на учете состояли более 40 тыс. наркозависимых

    Социальная защита
    • 17 сентября, 2025
    • 18:28
    На конец 2024 года в Азербайджане 40 490 человек состояли на учете в медицинских учреждениях из-за наркозависимости.

    Как сообщает Report, это следует из данных Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".

    Из них 39 485 - мужчины, а 1 005 человек - женщины.

    От общего числа состоящих на учете 20 182 человека - лица с психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления опиоидов, 8 611 человек - каннабиноидов, 11 697 человек - лица с психическими и поведенческими расстройствами в результате одновременного употребления нескольких наркотических веществ.

    Azərbaycanda qeydiyyatda olan narkotik istifadəçilərinin sayı açıqlanıb

