В прошлом году в Азербайджане на учете состояли более 40 тыс. наркозависимых

На конец 2024 года в Азербайджане 40 490 человек состояли на учете в медицинских учреждениях из-за наркозависимости.

Как сообщает Report, это следует из данных Республиканского наркологического центра Министерства здравоохранения в "Государственной программе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и наркоманией на 2025-2030 годы".

Из них 39 485 - мужчины, а 1 005 человек - женщины.

От общего числа состоящих на учете 20 182 человека - лица с психическими и поведенческими расстройствами в результате употребления опиоидов, 8 611 человек - каннабиноидов, 11 697 человек - лица с психическими и поведенческими расстройствами в результате одновременного употребления нескольких наркотических веществ.