В прошлом году 16 детей возвращены биологическим семьям и близким родственникам

Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году 8 детей были размещены в Детской деревне SOS, 16 детей распоряжением местных органов исполнительной власти из учреждений, где они получают образование и воспитание, вернулись под опеку биологических семей и близких родственников.

Как сообщает Report, это нашло отражение в отчете о деятельности Кабинета министров в 2017 году.

Было отмечено, что были усыновлены 2 детей из централизованного списка детей министерства образования. Совместно с местными органами опеки и попечительства был организован контроль за ситуацией в семьях четырех усыновленных детей и осуществлен периодический мониторинг ситуации.

Кроме того, информация о 32 выпускниках государственных детских учреждений, потерявших родителей, лишенных родительской опеки и не имеющих жилья, была представлена в министерство труда и социальной защиты населения.

Отметим, что отчет Кабинета министров представлен в Милли Меджлис. Документ будет обсужден на пленарном заседании парламента, которое состоится 16 марта.