​В поселке Зира гражданам выдали удостоверения личности

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По инициативе Главного управления паспорта, регистрации и миграции министерства внутренних дел (МВД) с участием сотрудников соответствующих служб Хазарского РУП и Джалилабадского отделения полиции оказана очередная выездная услуга по выдаче удостоверяющих личность документов гражданам указанных районов. Об этом Report сообщили из пресс-службы МВД.

Во время аналогичного мероприятия в Хазарском поселке Зира был принят 31 документ, в том числе 11 удостоверений личности с истекшим сроком действия, а также обеспечена выдача удостоверений личности 8 подросткам и 12 лицам, не имеющим соответствующего документа.

Кроме того, на мероприятиях, организованных в школах №4 и 7 Джалилабада и районных селах Учтепе и Гюнешли, были приняты документы 324-х учащихся выпускных классов. Удостоверения личности были заменены и 40 районным жителям, срок действия документов которых истек.

Аналогичные мероприятия будут продолжены.