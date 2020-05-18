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В период особого карантина на номер 8103 отправлено более 36 млн SMS-сообщений

В период особого карантина на номер 8103 отправлено более 36 млн SMS

С 5 апреля посредством портала icaze.e-gov.az работниками 72 330 государственных и частных организаций, а также со стороны занимающихся предпринимательством физических лиц было получено 24 992 разрешения.

Как сообщает Report, информацию распространило Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики. 

Отмечается, что за это время для получения разрешения гражданами на короткий номер 8103 было отправлено 36 млн 184 тыс. SMS-сообщений. На 99 процентов SMS-сообщений ответ поступил в течение 1-2 минут.

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