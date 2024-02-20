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В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников

В законопроект "О правах ребенка" включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников Новый законопроект "О правах ребенка" предусматривает создание специальных механизмов наказания за неэтичное поведение школьников.
Социальная защита
20 февраля 2024 г. 12:28
В законопроект О правах ребенка включены механизмы наказания за неэтичное поведение школьников

Новый законопроект "О правах ребенка" предусматривает создание специальных механизмов наказания за неэтичное поведение школьников.

Как сообщает Report, об этом сказала заведующая отделом правового обеспечения Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Талия Ибрагимова.

По ее словам, подобные инциденты требуют принятия важных мер. Представитель госкомитета также призвала родителей быть более внимательными и чуткими в таких вопросах.

Отметим, что новый законопроект "О правах ребенка" разрабатывается в соответствии с "Планом действий по реализации стратегии в отношении детей на 2020-2025 годы", утвержденным распоряжением президента Ильхама Алиева от 9 июня 2023 года.

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