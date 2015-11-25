​В Нахчыване завершился конкурс на замещение вакантных мест в государственных органах

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ По результатам объявленного Комиссией по вопросам государственной службы при председателе Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики конкурса на замещение вакантных мест в государственных органах по VI-VII категориям административных должностей документы 61 из 63 прошедших конкурс кандидатов направлены в госорганы для назначения на должности, 2 кандидата внесены в список резервных кадров.

Как сообщает Report, конкурс был объявлен на замещение 299 вакантных должностей в 36 государственных органах, на участие в конкурсе поступили заявки от 455 кандидатов.

На этапе тестовых экзаменов 404 кандидата ответили на 100 вопросов, из которых 40 - по законодательству, 15 - мировоззрению, 15 - информационным технологиям, 30 - на логику, и 161 кандидат смог набрать проходной балл. Из них 135 человек представили документы на участие в собеседовании.

С 10 по 16 ноября этого года в тестовом центре комиссии 63 из 131 кандидата успешно прошли собеседование.