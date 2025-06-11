В Нахчыване открылась II ярмарка вакансий

16:03

В Нахчыване проходит II ярмарка вакансий.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на ярмарке вакансии представили 42 организации, включая 28 - государственных и 14 - частных.

В двухдневной ярмарке ожидается участие 7 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. студентов и выпускников вузов.

Участники смогут встретиться с представителями предприятий, представить свои персональные данные, а также напрямую получить информацию об опыте работы и вакансиях.

В ходе мероприятия профессиональными экспертами из Баку будут проведены тренинги по различным темам.

Отметим, что на I ярмарке вакансий в прошлом году было трудоустроено около 100 человек.