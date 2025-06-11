О нас

В Нахчыване открылась II ярмарка вакансий

В Нахчыване открылась II ярмарка вакансий 16:03
Социальная защита
11 июня 2025 г. 16:24
В Нахчыване открылась II ярмарка вакансий

В Нахчыване проходит II ярмарка вакансий.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на ярмарке вакансии представили 42 организации, включая 28 - государственных и 14 - частных.

В двухдневной ярмарке ожидается участие 7 тыс. человек, в том числе более 5 тыс. студентов и выпускников вузов.

Участники смогут встретиться с представителями предприятий, представить свои персональные данные, а также напрямую получить информацию об опыте работы и вакансиях.

В ходе мероприятия профессиональными экспертами из Баку будут проведены тренинги по различным темам.

Отметим, что на I ярмарке вакансий в прошлом году было трудоустроено около 100 человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda II karyera sərgisi açılıb

Самое читаемое

Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
Бахар Мурадова: Мы считаем важным совместную деятельность для защиты семейных ценностей в тюркских государствах
11 июня 2025 г. 11:47
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi