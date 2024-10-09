В Лачыне и Шуше будут организованы ярмарки труда

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организует ярмарки труда в Лачынском и Шушинском районах.

Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения организует ярмарки труда в Лачынском и Шушинском районах.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Ярмарки пройдут при поддержке специальных представительств президента Азербайджана. В Лачыне ярмарка будет организована 15 октября в 10:30 на территории под названием Сейрангях, а в Шуше - 16 октября в 11:00 в отеле "Шуша".

На мероприятиях более 42 предприятий представят более 400 вакансий. Также будет предоставлена ​​подробная информация о реализуемых агентством проектах и программах активного трудоустройства.