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    В этом году в Азербайджане родились 1208 близнецов и 27 тройняшек

    В первые 6 месяцев этого года зарегистрировано 27153 брака и 7287 разводов

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ В январе-июне этого года районными (городскими) отделами регистрации министерства юстиции зарегистрировано 68885 новорожденных детей, это составляет 14,3 на каждые 1000 человек населения.

    Как сообщили Report в Госкомстате, из родившихся детей 53,0% мальчики, 47,0% девочки. Среди них 1208 близнецов и 27 тройняшек.

    В первой половине этого года в стране зарегистрировано 29477 смертей, что составляет 6,1 на каждые 1000 человек населения.

    За первое полугодие текущего года зарегистрировано 27153 брака и 7287 разводов, что на каждые 1000 человек населения составляет соответственно 5,6 и 1,5.

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