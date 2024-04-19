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Азербайджан и ООН запустят проект по внедрению модели ASAN xidmət

Азербайджан и ООН запустят проект по внедрению модели ASAN xidmət Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Организация Объединенных Наций (ООН) запустят совместный проект.
Социальная защита
19 апреля 2024 г. 10:51
Азербайджан и ООН запустят проект по внедрению модели ASAN xidmət

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Организация Объединенных Наций (ООН) запустят совместный проект.

Как сообщает Report со ссылкой Госагентство, договоренность об этом достигнута на встрече главы Госагентства Ульви Мехтиева с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

В ходе встречи стороны согласовали реализацию нового проекта сотрудничества между Государственным агентством и ООН с целью внедрения модели ASAN xidmət в различных странах.

Напомним, что делегация во главе с председателем Госагентства Ульви Мехтиевым в рамках визита в США приняла участие в 23-й сессии Комитета экспертов ООН по государственному управлению (CEPA) в Нью-Йорке.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, UN launch new project on applying ASAN service model in other countries
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan “ASAN xidmət” modelinin müxtəlif ölkələrdə tətbiqinə dair BMT ilə yeni layihəyə başlayır

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