Азербайджан и ООН запустят проект по внедрению модели ASAN xidmət

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Организация Объединенных Наций (ООН) запустят совместный проект.

Государственное агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана и Организация Объединенных Наций (ООН) запустят совместный проект.

Как сообщает Report со ссылкой Госагентство, договоренность об этом достигнута на встрече главы Госагентства Ульви Мехтиева с заместителем генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа.

В ходе встречи стороны согласовали реализацию нового проекта сотрудничества между Государственным агентством и ООН с целью внедрения модели ASAN xidmət в различных странах.

Напомним, что делегация во главе с председателем Госагентства Ульви Мехтиевым в рамках визита в США приняла участие в 23-й сессии Комитета экспертов ООН по государственному управлению (CEPA) в Нью-Йорке.