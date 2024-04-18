Азербайджан развивает сотрудничество в сфере соцобеспечения с Турцией и Молдовой

Азербайджан намерен развивать сотрудничество в сфере социального обеспечения с Турцией и Молдовой.

Азербайджан намерен развивать сотрудничество в сфере социального обеспечения с Турцией и Молдовой.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев представил Азербайджан на Европейском региональном форуме социального обеспечения в португальском Порту.

В рамках форума Бабаев провел переговоры с председателем Управления социальной защиты Турции Раджи Каей. Стороны подчеркнули успешное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией до уровня стратегического партнерства благодаря совместным усилиям лидеров двух стран. Бабаев и Кая в частности выразили удовлетворение развитием сотрудничества в сферах труда, занятости и социальной защиты.

Бабаев также провел встречу с государственным секретарем Министерства труда и социальной защиты Молдовы Кориной Аждер и генеральным директором Национальной кассы социального страхования этой страны Еленой Цыбырнэ. В повестке переговоров стоял вопрос реализации Плана действий по развитию сотрудничества между министерствами Азербайджана и Молдовы на 2023-2024 годы.

По информации ведомства, в ходе обоих встреч были затронуты вопросы развития сотрудничества с Азербайджаном.