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Программа самозанятости охватит 2,5 тыс. жителей Карабаха к 2026 году

Программа самозанятости охватит 2,5 тыс. жителей Карабаха к 2026 году Программа самозанятости, предусматривающая государственную поддержку для открытия своего бизнеса, охватит 2500 жителей в Карабахе к 2026 году.
Социальная защита
17 апреля 2024 г. 11:59
Программа самозанятости охватит 2,5 тыс. жителей Карабаха к 2026 году

Программа самозанятости, предусматривающая государственную поддержку для открытия своего бизнеса, охватит 2500 жителей в Карабахе к 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил глава правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, более 50 человек уже вовлечены в эту программу.

"Мы начали активную деятельность в освобожденных районах, ярмарки труда проведены в селе Агалы Зангиланского района, городах Физули и Лачын. Процесс вовлечения в программу самозанятости продолжается параллельно с возвращением граждан на освобожденные территории", - сказал Аббасбейли.

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Версия на английском языке 2,500 people to be involved in self-employment program in Karabakh by 2026
Версия на азербайджанском языке Qarabağda 2026-cı ilədək 2500 nəfər özünüməşğulluq proqramına cəlb olunacaq

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