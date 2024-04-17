Программа самозанятости охватит 2,5 тыс. жителей Карабаха к 2026 году

Программа самозанятости, предусматривающая государственную поддержку для открытия своего бизнеса, охватит 2500 жителей в Карабахе к 2026 году.

Программа самозанятости, предусматривающая государственную поддержку для открытия своего бизнеса, охватит 2500 жителей в Карабахе к 2026 году.

Как сообщает Report, об этом заявил глава правления Государственного агентства занятости Мустафа Аббасбейли.

По его словам, более 50 человек уже вовлечены в эту программу.

"Мы начали активную деятельность в освобожденных районах, ярмарки труда проведены в селе Агалы Зангиланского района, городах Физули и Лачын. Процесс вовлечения в программу самозанятости продолжается параллельно с возвращением граждан на освобожденные территории", - сказал Аббасбейли.