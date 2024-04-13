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Расходы ГФСЗ за январь-март превысили 1,7 млрд манатов

Расходы ГФСЗ за январь-март превысили 1,7 млрд манатов В январе-марте расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) увеличились на 14% или на 207 млн манатов, и составили 1 млрд 701 млн манатов.
Социальная защита
13 апреля 2024 г. 12:33
Расходы ГФСЗ за январь-март превысили 1,7 млрд манатов

В январе-марте расходы Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) увеличились на 14% или на 207 млн манатов, и составили 1 млрд 701 млн манатов.

Об этом сообщили Report в ГФСЗ при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Доходы фонда за три месяца текущего года составили 1 млрд 673 млн манатов, что на 7% или на 108 млн манатов больше прогнозируемого показателя.

Поступления по обязательному государственному социальному страхованию в составе доходов фонда увеличились на 9% или 104 млн манатов по сравнению с прогнозом за аналогичный период, и составили 1 млрд 318 млн манатов.

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Версия на азербайджанском языке Bu ilin ilk 3 ayında DSMF-nin xərcləri 1 milyard 701 milyon manat təşkil edib

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