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В этом году пенсия более 3 300 работающих пенсионеров была пересчитана и повышена

В этом году пенсия более 3 300 работающих пенсионеров была пересчитана и повышена За девять месяцев текущего года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения пересчитал и увеличил пенсии 3 344 пенсионеров, проработавших не менее 6 лет после назначения пенсии по возрасту.
Социальная защита
5 октября 2022 г. 10:27
В этом году пенсия более 3 300 работающих пенсионеров была пересчитана и повышена

За девять месяцев текущего года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения пересчитал и увеличил пенсии 3 344 пенсионеров, проработавших не менее 6 лет после назначения пенсии по возрасту.

Об этом Report сообщили в министерстве.

Для повышения пенсий этих граждан выделено дополнительно 4 млн 662 тыс. манатов в год.

Согласно закону "О трудовых пенсиях", если после назначения пенсии по возрасту гражданин продолжает работать, через каждые 6 лет накопленный на его счету пенсионный капитал делится на 72 (6 лет × 12 месяцев) и прибавляется к его пенсии.

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Версия на азербайджанском языке Bu il 3 300-dən çox pensiyaçının pensiyaları yenidən hesablanaraq artırılıb

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