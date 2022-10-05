В этом году пенсия более 3 300 работающих пенсионеров была пересчитана и повышена

В этом году пенсия более 3 300 работающих пенсионеров была пересчитана и повышена

За девять месяцев текущего года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения пересчитал и увеличил пенсии 3 344 пенсионеров, проработавших не менее 6 лет после назначения пенсии по возрасту.

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За девять месяцев текущего года Государственный фонд социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения пересчитал и увеличил пенсии 3 344 пенсионеров, проработавших не менее 6 лет после назначения пенсии по возрасту. Об этом Report сообщили в министерстве. Для повышения пенсий этих граждан выделено дополнительно 4 млн 662 тыс. манатов в год. Согласно закону "О трудовых пенсиях", если после назначения пенсии по возрасту гражданин продолжает работать, через каждые 6 лет накопленный на его счету пенсионный капитал делится на 72 (6 лет × 12 месяцев) и прибавляется к его пенсии. Подпишитесь на наш Telegram канал