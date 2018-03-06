В центре ASAN xidmət приступили к составлению отчетов физических и юридических лиц

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Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В центре ASAN xidmət №3, находящемся на балансе Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана, приступили к оказанию услуги составления отчетов физических и юридических лиц по упрощенному налогу.

Об этом Report сообщили в отделе информационного обеспечения Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям.

В рамках этих услуг граждане могут предоставить в министерство налогов упрощенную налоговую декларацию за квартал, ежегодную декларацию по налогу на имущество, налогу у источника выплаты в связи с наемной работой, осуществить онлайн-заказ сертификатов-дубликатов, своевременно ответить на письма, поступившие в отдел онлайн-канцелярии, отправлять ежемесячные онлайн-фактуры, осуществить онлайн-регистрацию трудовых договоров, сдать квартальный и годовой отчет в Государственный фонд социальной защиты.

Отметим, что более подробную информацию о деятельности центров ASAN xidmət можно узнать, позвонив в call-центр "108".