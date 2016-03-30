Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ По данным на начало 2014 года, в Баку количество новорожденных составило 34 726 человек, а количество умерших - 12 428 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на управление статистики города Баку, по сравнению с предыдущим годом рождаемость в Баку снизилась, а смертность выросла.

Так, по данным на конец 2013 года, в Баку было зарегистрировано 40 050 новорожденных, а число умерших составило 12 241 человек.

18 488 новорожденных из 34 726 были мальчиками, а 16 238 - девочками.

В 2013 году 21 158 из 40 050 новорожденных были мальчиками, а 18 892 - девочками.

По данным на начало 2014 года, в Баку было зарегистрировано 19 338 браков и 4 086 разводов.